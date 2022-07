Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220707-1: Wohnanhänger entwendet - Zeugen gesucht

Kerpen (ots)

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl eines Wohnwagens geben können, den Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (7. Juli) in Kerpen entwendet haben.

Eine Zeugin (32) beobachtete gegen 4.15 Uhr an der Burgstraße vor der Garage eines Nachbarn zwei Männer. Diese sollen sich mit einem Werkzeug an dem Deichselschloss eines Wohnanhängers zu schaffen gemacht haben. Die beiden Männer sollen den Anhänger an einen grauen Peugeot mit belgischen Kennzeichen angehangen haben, während ein dritter Mann das Fahrzeug fuhr. Die Täter seien in Richtung Kölner Straße geflohen.

Hinweise zu den 175 bis 180 Zentimeter großen Männern, die dunkel gekleidet gewesen sein sollen und eine schwarze Kappe getragen haben sollen, nehmen die Kriminalbeamten unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell