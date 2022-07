POL-REK: 220711-3: Radfahrer stießen zusammen - leicht verletzt

Bedburg (ots) - In der Nacht zu Montag (11. Juli) haben Polizisten einen 26-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Beamte trafen ihn in Bedburg auf frischer Tat bei einem Einbruch in einen Getränkemarkt an. In Tüten hatte der Tatverdächtige bereits Zigaretten und Lebensmittel zum Abtransport bereitgestellt. Gegen 2 Uhr löste die Alarmanlage des Geschäftes an der ...

mehr