Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Renitenter LKW-Fahrer mit über 1,9 Promille

A 63/Bischheim (ots)

Gleich zwei Polizeistreifen waren am 25.10.2022 gegen 23:30 Uhr nötig, um einen volltrunkenen LKW-Fahrer, der auf dem Parkplatz Heuberger Hof an der A 63 bei Bischheim randalierte, zu bändigen. Andere LKW-Fahrer meldeten den herumschreienden Mann der Polizei, da dieser versuchte, in einen (nicht seinen) LKW zu gelangen. Aus diesem Grund fuhren neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim auch eine Streife der PI Kirchheimbolanden den Einsatzort an. Vor Ort zeigte sich der Mann auch gegenüber den einschreitenden Polizeikräften renitent. Er lief herum, ahmte Tierlaute nach und beleidigte die Beamten aufs übelste. Auch versuchte er diese anzuspucken. Dennoch gelang es, einen Atemalkoholtest durchzuführen, der ca. 1,93 Promille ergab. Da der 38-Jährige aber weiter renitent blieb und mehrfach versuchte, die Beamten zu treten, wurde ihm die Ingewahrsamnahme erklärt. Auch im Streifenwagen zeigte sich der Mann aggressiv. Er versuchte Kopfstöße gegen die Beamten und auch nach diesen zu treten. Nachdem er die Nacht in der Polizeizelle verbracht hatte und wieder nüchtern war, wurde der Mann entlassen. Ihm droht nun ein Strafverfahren wegen tätlichem Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Beleidigung.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell