Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrüche in "Gestringer Hof" und Hotel "Im Loh" beschäftigen Polizei

Espelkamp (ots)

Zu Einbrüchen in den "Gestringer Hof" in Gestringen und dem Hotel "Im Loh" in Frotheim ist es in der Nacht zu Mittwoch gekommen.

In Frotheim bemerkte eine Angestellte am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr den Einbruch. Hier waren die Unbekannten durch ein Toilettenfenster in den Restaurantbereich eingedrungen. Aus dem Schankraum wurden drei Sparfach-Schränke von den Wänden genommen. Nachdem noch eine Bürotür gewaltsam geöffnet wurde, konnten aus dem Raum zwei Kellnerbörsen sowie etwas Wechselgeld entwendet werden. Mit der Beute verschwanden die Kriminellen, indem sie das Gebäude durch den Saal verließen. Die Tatzeit liegt laut Polizei zwischen 2 Uhr und den Morgenstunden.

Der Einbruch in den "Gestringer Hof" ereignete sich um kurz vor 4 Uhr, da zu diesem Zeitpunkt die Alarmanlage anschlug. Dadurch wurden die Diebe vertrieben. Zuvor waren diese durch ein Fenster des Wintergartens in das Gebäude eingestiegen. Noch bevor sie etwas stehlen konnten, flüchteten sie eiligst.

Die Polizei hält einen Zusammenhang zwischen den Einbrüchen für wahrscheinlich und bittet Zeugen, denen im Umfeld der beiden bekannten Restaurants etwas aufgefallen ist, sich bei ihr unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell