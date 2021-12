Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei beobachtet Unfallflucht - Autofahrer zu Fuß gestellt

Bad Oeynhausen (ots)

Im Rahmen der Begleitung des sogenannten Lichter-Spazierganges ist es am Montagabend vor den Augen der Polizei zu einer Unfallflucht gekommen. Diese endete nach kurzer Zeit mit erheblichen Konsequenzen für einen 22-Jährigen.

Zuvor befuhr der Fahrzeugführer aus Kleve gegen 18.15 Uhr die Bismarckstraße in Fahrtrichtung Ostkorso und bog mit einem Opel in diesen ein. Bei Erblicken der sich dort befindlichen Beamten entschied sich der 22-Jährige offenbar kurz hinter dem Einmündungsbereich zu einem Wendemanöver und fuhr dazu rückwärts auf den Gehweg, wo es zum Zusammenstoß mit einem Fahrradständer kam. Trotz des verursachten Schadens entfernte sich der Fahrer und bog entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung nach rechts wieder in die Bismarckstraße ein. Ein entgegenkommendes Auto hinderte ihn schließlich an der Weiterfahrt, sodass die zu Fuß nacheilenden Beamten der Flucht schnell ein vorzeitiges Ende setzten.

Bei der Kontrolle des Fahrers bemerkten die Polizisten nicht nur, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Opel passten, sondern auch, dass der 22-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Nun muss sich der Klever mit einem umfangreichen Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung anfreunden. Auch der Fahrzeughalter erhält eine Strafanzeige.

