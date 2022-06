POL-KB: Haina/Kloster- Sachbeschädigung an Auto

Korbach (ots) - Am Mittwochmorgen zwischen 08.30 und 09.30 Uhr brach ein unbekannter Täter einen BMW auf einem Parkplatz in der Prof.-Bier-Straße in Korbach auf. Er entwendete ein unter einer Decke liegendes Portemonnaie, in dem sich mehrere EC-Karten, Ausweispapiere und eine geringe Menge Bargeld befanden. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an ...

