POL-VDMZ: Schaustellerfahrzeug verliert Teile auf der Autobahn

A61 Gau-Bickelheim (ots) - Am Sonntag, den 30.10.2022, ereignete sich gegen 12:38 Uhr auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz, in Höhe der Gemarkung Gau-Bickelheim, ein Verkehrsunfall mit einer leicht und einer schwer verletzten Person. Dort kommt die 71-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache zunächst von der Fahrbahn ab und gerät dabei in den ...

mehr