Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zu schnell in der Baustelle und rechts überholt

A 61/Daxweiler (ots)

Mit fast 90 Kilometern in der Stunde deutlich zu schnell war ein 31-jähriger PKW-Fahrer, der einer Zivilstreife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 19.11.2022 gegen 16 Uhr auf der A 61 im Baustellenbereich bei Rheinböllen in Fahrtrichtung Süden auffiel. Erlaubt sind in der Baustelle maximal 60 Kilometer pro Stunde. Da er außerdem rechts überholte, wurde der 31-Jährige auf dem Mitfahrerparkplatz in Waldlaubersheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrzeugführer zeigte sich dabei einsichtig. Er muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

