Polizei Bonn

POL-BN: Personenkontrolle in der Bonner Innenstadt: Zwei 24-jährige "Antänzer" wurden per Haftbefehl gesucht

Bonn (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung der City-Wache kontrollierte in der Nacht zu Sonntag (20.11.2022) gegen 04:00 Uhr zwei junge Männer in der Bonner Innenstadt. Ein Abgleich ihrer Personaldaten mit den polizeilichen Datenbanken ergab, dass die beiden 24-Jährigen per Haftbefehl gesucht wurden. Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hatte die beiden Täter nach zwei Raubstraftaten ermittelt.

Ihnen wird unter anderem vorgeworfen am 09.11.2022 gemeinsam einen 56-jährigen Mann in der Kasernenstraße beraubt zu haben. Am Tattag gegen 23:10 Uhr sollen die Täter ihr Opfer zunächst umarmt und bedrängt haben, um den Mann so unbemerkt nach Wertsachen zu durchsuchen und zu bestehlen. Das sogenannte "Antanzen" schlug fehl und das Handy des 56-Jährigen fiel zu Boden. In einem anschließenden Gerangel entwendeten die Tatverdächtigen die Geldbörse ihres Opfers und flüchteten. Der 56-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Einem der 24-Jährigen wird außerdem zur Last gelegt, am 19.09.2022 gegen 21:50 Uhr mit einem noch nicht identifizierten Mittäter einen 55-jährigen Mann am Kaiserplatz mit einem Messer bedroht und Bargeld sowie Zigaretten gefordert zu haben. Als Passanten auf das Geschehen aufmerksam wurden, flüchteten die Täter.

Die beiden 24-Jährigen wurden festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht, wo ihnen ein Eildienstrichter die Haftbefehle verkündete. Die beide Männer befinden sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell