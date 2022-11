Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Einbrecher erbeuteten Bargeld

Bonn (ots)

In der Nacht vom 20.11.2022 - 21.11.2022 brachen unbekannte Täter in ein Restaurant auf der Koblenzer Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Lokal um 01:00 Uhr in der Nacht verschlossen und um 09:00 Uhr wieder geöffnet. In diesem Zeitraum hebelten die unbekannten Täter die Tür des Lokals auf, durchsuchten es und stahlen Bargeld. Von den Tatverdächtigen fehlt bislang jede Spur.

Das zuständige Kriminalkommissariat 13 ermittelt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Tatörtlichkeit gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 oder per E-Mail KK13.Bonn@polizei.nrw.de sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (D.H)

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell