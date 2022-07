LPI-SHL: Zigarettenautomat geknackt

Heubach (ots) - Unbekannte Einbrecher brachen in der Nacht zu Donnerstag in ein Geschäft in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Heubach ein. Im Inneren angelangt entwendeten sie verschiedene Kleidungsstücke, Schuhe und andere Artikel im Wert von etwa 4.000 Euro. Zudem verursachten sie einen Schaden von ca. 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 ...

