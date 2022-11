LPI-NDH: Einbruch in Büroräume

Bielen (ots) - Im Nordhäuser Ortsteil wurden von einem in der Ortsdurchfahrt parkenden Auto zwei Reifen durch Unbekannte zerstochen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von gestern Abend 23 Uhr bis heute Morgen 07.30 Uhr. Die Nordhäuser Polizei hat die Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen und ermittelt nach den Tätern. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

