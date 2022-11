POL-HS: Diebstahl eines BMW

Geilenkirchen (ots) - Zwischen dem 08. November (Dienstag), 19.30 Uhr, und dem 09. November (Mittwoch), 14 Uhr, drangen Unbekannte in ein im Rohbau befindliches Gebäude in der Emscher Straße ein und entwendeten mehrere Flaschen an Getränken. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr