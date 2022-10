Freiwillige Feuerwehr Kranenburg

FW Kranenburg: Gebäudebrand an der Heerstraße

Kranenburg (ots)

Zu einem Gebäudebrand wurden die Löschgruppen Wyler und Zyfflich, sowie der Löschzug Kranenburg am Abend des 05. Oktober an die Alte Heerstraße in den Kranenburger Ortsteil Wyler gerufen. Dort stand ein Geräteunterstand in Flammen und wurde, trotz schnellem Eingreifen der Feuerwehr, komplett zerstört. Durch das Feuer wurde zudem eine Garage auf dem Nachbargrundstück stark beschädigt. Der Einsatz, unter Leitung von Oberbrandmeister Philipp Jünemann konnte, nach Ablöschen der letzten Glutnester, nach zwei Stunden beendet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kranenburg, übermittelt durch news aktuell