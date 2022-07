Polizei Bonn

POL-BN: Auseinandersetzung in Siegburger Diskothek - 24-Jähriger erlag seinen schweren Verletzungen - 28-Jähriger schwer verletzt in Krankenhaus - Staatsanwaltschaft und Mordkommission ermitteln

Bonn (ots)

In den Nachtstunden zum 30.07.2022 kam es in einer Diskothek in der Straße "Am Turm" in Siegburg zu einer folgenschweren Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach dem aktuellen Sachstand wurden hierbei zwei Männer im Alter von 24 und 28 Jahren durch Stiche schwer verletzt - nach erfolgter Erstversorgung vor Ort, wurden die Verletzten schließlich zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert. Der 24-jährige Mann erlag dort noch in den Nachtstunden seinen schweren Verletzungen.

Aufgrund der Gesamtumstände nahm eine Mordkommission unter Leitung von KHK Sascha Reuter zusammen mit Oberstaatsanwältin Claudia Heitmann die Ermittlungen zu dem Fall auf.

Nach dem derzeitigen Sachstand waren mehrere Personen an der Auseinandersetzung in der Diskothek beteiligt - die Fahndungsmaßnahmen nach den vom Ort des Geschehens geflüchteten Tatverdächtigen dauern an. Aktuell geht die Mordkommission ersten Hinweisen auf mögliche tatverdächtige Personen nach.

Die Ermittler bitten Zeugen, die insbesondere auch in der Räumlichkeit der Diskothek Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu der beschriebenen Auseinandersetzung gemacht haben, oder ggf. auch über Handyaufzeichnungen hierzu verfügen, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Mordkommission in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell