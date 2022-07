POL-HS: Wohnmobil aufgebrochen

Geilenkirchen (ots) - Eine 73-jährige Frau aus Geilenkirchen fuhr am Samstag, 16. Juli, gegen 16 Uhr, mit ihrem Krankenfahrstuhl durch eine Gasse von Straße Friedlandplatz in Richtung Konrad-Adenauer-Straße. An der Einmündung der Gasse zur Konrad-Adenauer-Straße kam es dann auf dem Gehweg zur Kollision mit dem Fahrer eines E-Scooters, der in entgegengesetzter Richtung auf dem Bürgersteig unterwegs war. Nach dem ...

mehr