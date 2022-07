Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: E-Scooter Fahrer nach Zusammenstoß gesucht

Geilenkirchen (ots)

Eine 73-jährige Frau aus Geilenkirchen fuhr am Samstag, 16. Juli, gegen 16 Uhr, mit ihrem Krankenfahrstuhl durch eine Gasse von Straße Friedlandplatz in Richtung Konrad-Adenauer-Straße. An der Einmündung der Gasse zur Konrad-Adenauer-Straße kam es dann auf dem Gehweg zur Kollision mit dem Fahrer eines E-Scooters, der in entgegengesetzter Richtung auf dem Bürgersteig unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß stand der junge Mann wieder auf, gab an, Verwandte verständigen zu wollen und entfernte sich, ohne Personalien hinterlassen zu haben. Er erschien jedoch nicht mehr an der Unfallstelle. Er war zirka 18 bis 19 Jahre alt, hatte kurze dunkelblonde Haare und trug eine lange dunkle Hose sowie ein dunkles T-Shirt. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei den Fahrer des E-Scooters. Dieser wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0.

