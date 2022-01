Polizei Köln

POL-K: 220126-3-K Fußgänger in Brück angefahren und schwer verletzt

Köln (ots)

Ein 55 Jahre alter Fußgänger ist am Dienstagabend (25. Januar) in Köln-Brück von einem 53-jährigen Fahrer eines BMW erfasst und schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen soll der Kölner gegen 18.30 Uhr auf dem Brücker Mauspfad gestanden haben. Der in Richtung Rath fahrende Autofahrer soll ihn trotz eines Ausweichmanövers leicht touchiert haben. Rettungskräfte brachten den Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (mw/de)

