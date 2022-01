Polizei Köln

POL-K: 220126-2-K Algerische Taschendiebe dank Videobeobachtung festgenommen

Köln (ots)

Erneut waren Beamte der Videoleitstelle am Dienstagmittag (25. Januar) Zeitzeugen eines Taschendiebstahls dreier Männer (17, 24, 28) in Domnähe. Ein sofort dorthin gelotstes Streifenteam nahm die Männer noch am Tatort fest.

Der Videobeobachter hatte gegen 12.30 Uhr einen jungen Mann gesehen, der einem anderen Mann beim Betreten eines Hotels auf der Trankgasse das Mobiltelefon aus der Tasche gezogen und dann einem vor dem Hotel wartenden Komplizen übergeben hatte. Der wiederrum steckte es einem Dritten zu, der offensichtlich auf der Domtreppe wartete. Die eingesetzten Beamten brachten die aus Algerien stammenden Männer, die in Deutschland keinen festen Wohnsitz haben, zur Wache. Der 24-Jährige wird heute noch einem Haftrichter vorgeführt. (jk/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell