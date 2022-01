Polizei Köln

POL-K: 220125-5-K #präsenzimveedel Fahrradkontrolle mit Folgen: sechs Diebstähle geklärt und Drogen sichergestellt

Köln (ots)

Was sich aus der Fahrradkontrolle einer Polizeistreife am späten Abend entwickeln kann, zeigt ein Fall von Montag (24. Januar). Die Fahrräder der beiden auf der Olpener Straße in Köln-Höhenberg kontrollierten Männer (45, 46) erwiesen sich bei der Überprüfung als mutmaßlich gestohlen. Eines war nach einem Diebstahl aus September im Stadtteil Brück zur Fahndung ausgeschrieben. Bei dem zweiten Fahrrad war die Rahmennummer weggeschliffen. In den Jackentaschen der beiden Tatverdächtigen fanden die Beamten zudem Amphetamine.

Bei der anschließenden richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung in Bayenthal mit der Unterstützung eines Rauschgiftspürhundes stellten die Beamten Cannabis, Amphetamine, ein weiteres im Rheinisch-Bergischen-Kreis entwendetes Fahrrad, ein mutmaßlich der Stadt Köln gehörendes Laptop sowie zwischen 2017 bis 2020 entwendetete Personaldokumente und Debitkarten sicher. (jk/de)

