Polizei Köln

POL-K: 220125-4-K Drei Radfahrerinnen nach Verkehrsunfällen im Krankenhaus

Köln (ots)

Am Montag (24. Januar) sind bei Verkehrsunfällen im Kölner Stadtgebiet zwei Radfahrerinnen (72, 68) schwer und eine E-Bikerin (58) leicht verletzt worden.

Die Unfälle im Detail:

Im Stadtteil Weiß erlitt eine 68-jährige Kölnerin schwere Gesichtsverletzungen, als sie mit ihrem E-Bike gegen 7.50 Uhr auf der Hammerschmidtstraße im Kreisverkehr einen Zusammenstoß mit einem aus Richtung "Am Klemberg" einfahrenden Audi (Fahrer: 52) verhindern wollte und stürzte.

In Köln-Dellbrück erfasste gegen 10.50 Uhr die Fahrerin (68) eines Ford Fiesta die auf dem Gehweg in Richtung Bergisch-Gladbacher Straße fahrende 72-jährige Radfahrerin, als sie vom Parkplatz eines Discounters fuhr. Ein Rettungshubschrauber flog die Seniorin mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik.

Auf dem Mülheimer Ring im rechtsrheinischen Buchheim traf gegen 20.35 Uhr ein 48 Jahre alter Mann eine 58-jährige E-Bikerin beim Aussteigen mit der Fahrertür seines Smarts. Die Kölnerin stürzte und brach sich einen Finger. (al/as)

