Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Getränke aus Rohbau entwendet

Geilenkirchen (ots)

Zwischen dem 08. November (Dienstag), 19.30 Uhr, und dem 09. November (Mittwoch), 14 Uhr, drangen Unbekannte in ein im Rohbau befindliches Gebäude in der Emscher Straße ein und entwendeten mehrere Flaschen an Getränken.

