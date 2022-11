Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Fahrraddiebstahl

Zeugen gesucht

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Gegen 08.30 Uhr wurde ein bislang unbekannter Mann am Dienstagmorgen (08. November) dabei beobachtet, wie er einen Schulhof an der Heerstraße betrat und sich zu einem Abstellplatz für Fahrräder begab. Dort machte er sich mit einem Bolzenschneider an einem abgestellten Rad zu schaffen. Als er bemerkte, dass er entdeckt wurde, flüchtete er. Er war zirka 40 Jahre alt, etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und schlank. Er trug einen grauen Kapuzenpullover, graue Turnschuhe, eine schwarze Kappe, eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Hose. Wer kann Hinweise zur Identität des Täters geben? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven, Telefon 02452 920 0. Zudem können Sie Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

