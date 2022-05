Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Die Geschwindigkeit seines E-Scooters...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... wurde einem 17-jährigen Neustadter am 24.05.2022 um 23:20 Uhr in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. zum Verhängnis als er durch Beamte einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Überprüfung des E-Scooters konnte nämlich festgestellt werden, dass dieser eine Geschwindigkeit von bis zu 25 km/h erreichen kann. Aufgrund dieser Tatsache war der Versicherungsschutz des E-Scooters erloschen. Der E-Scooter wurde zur Ermittlung der tatsächlichen Geschwindigkeit mittels eines geeichten Gerätes sichergestellt. Der Heranwachsende muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

