POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Wegberg (ots) - Am 7. Oktober (Freitag), gegen 11 Uhr, klingelten zwei unbekannte Personen an der Haustür eines Seniors in der Lindenstraße. Sie boten ihm die Reinigung seiner Hausfassade gegen die Anzahlung einer hohen vierstelligen Summe an. Der Senior ging auf das Angebot ein und zahlte in Vorkasse. Sie händigten dem Geschädigten eine Quittung sowie einen Flyer aus. Daraufhin begannen die Männer mit ihrer Arbeit, ...

