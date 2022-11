Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Betrug bei handwerklichen Dienstleistungen

Wegberg (ots)

Am 7. Oktober (Freitag), gegen 11 Uhr, klingelten zwei unbekannte Personen an der Haustür eines Seniors in der Lindenstraße. Sie boten ihm die Reinigung seiner Hausfassade gegen die Anzahlung einer hohen vierstelligen Summe an. Der Senior ging auf das Angebot ein und zahlte in Vorkasse. Sie händigten dem Geschädigten eine Quittung sowie einen Flyer aus. Daraufhin begannen die Männer mit ihrer Arbeit, stellten diese kurz darauf wieder ein und versprachen in drei Wochen fertig zu sein. Als sie sich bis zum heutigen Tag nicht gemeldet hatten und die Telefonnummer vom Flyer nicht mehr erreichbar war, erstattete der Rentner Anzeige. Die Täter waren mit einem VW Transporter angereist. In diesem befand sich für die angebotene Tätigkeit entsprechendes Arbeitsmaterial und Werkzeug. Die erste Person, die als "Chef" auftrat, war ca. 1,60m groß, leicht untersetzt und etwa 40 Jahre alt. Die zweite Person war zwischen 1,75m und 1,80m groß, schlank und wahrscheinlich zwischen 22 und 24 Jahre alt. Beide trugen Arbeitskleidung und sprachen akzentfreies Deutsch. Zu einem weiteren Betrugsdelikt kam es am Freitag (4. November) zwischen 18 Uhr und 19 Uhr. Ein 71-jähriger Mann aus Wegberg suchte im Internet nach einem Reparaturdienst für Sanitäranlagen. Nachdem er über eine Handynummer eine Firma erreicht hatte, erschienen zwei Männer an seiner Wohnanschrift in der Straße In Isengraben und machten dem Rentner mündlich einen Kostenvoranschlag. Sie ließen sich per Vorkasse bezahlen und wollten nach einer Stunde mit dem nötigen Ersatzteil zurückkehren. Dies passierte jedoch nicht. Nach diesem Zeitpunkt war die Mobilfunknummer nicht mehr erreichbar. Der 71-Jährige erstattete daraufhin eine Anzeige. Die Täter konnten nicht näher beschrieben werden.

