POL-HS: In Fahrradgarage eingebrochen

Geilenkirchen (ots) - Im Stadtgebiet kam es in den letzten Tagen zu mehreren Diebstählen auf Baustellen. Am vergangenen Wochenende verschafften sich unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag (04. November), 17 Uhr, und Montagmorgen (07. November), 7 Uhr, Zugang zu Baugeländen an der Gotzenstraße sowie an der Herzog-Wilhelm-Straße. Sie hatten es auf Kabel abgesehen, die sie auch entwendeten. In der ...

mehr