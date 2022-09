Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Kerpen (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr ein 34-Jähriger VW Fahrer die L 10 aus Üxheim kommend in Fahrtrichtung Kerpen. In Höhe der Einmündung zur K 69 beabsichtigte er nach links in einen Feldweg abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Mercedes-Benz, der mit zwei Personen besetzt war. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Die Insassen des Mercedes wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

