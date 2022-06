POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Sachbeschädigungen an Schule - Polizei bittet um Hinweise (31.05.2022)

Zimmern ob Rottweil (ots) - Am Mittwochnachmittag ist es an der Abzweigung der Bundesstraße 462 auf die Autobahn 81 auf Höhe Zimmern ob Rottweil zu einem Unfall mit insgesamt rund 9.000 Euro Sachschaden gekommen. Eine 36-jährige Audi-Fahrerin war auf der B 462 in Richtung Schramberg unterwegs. An der Rot zeigenden Ampel an der Auffahrt auf die A 81 hielt die Frau ...

