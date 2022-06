Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, Lkr. Rottweil) Unfall an Autobahnauffahrt (01.06.2022)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es an der Abzweigung der Bundesstraße 462 auf die Autobahn 81 auf Höhe Zimmern ob Rottweil zu einem Unfall mit insgesamt rund 9.000 Euro Sachschaden gekommen. Eine 36-jährige Audi-Fahrerin war auf der B 462 in Richtung Schramberg unterwegs. An der Rot zeigenden Ampel an der Auffahrt auf die A 81 hielt die Frau auf der Geradeaus-Spur an. Als die Ampel auf Grün umschaltete, zog die 36-Jährige unvermittelt auf die linke Spur um auf die Autobahn aufzufahren. Dabei stieß der Audi mit einem bereits auf der Abbiegespur wartenden Lastwagen eines 51 Jahre alten Mannes zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Am nicht mehr fahrbereiten Audi entstand Blechschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das demolierte Auto. Am Lastwagen entstand Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell