POL-ME: Ohne Versicherung mit falschen Kennzeichen unterwegs - Ratingen - 2201024

Mettmann (ots)

Motorradpolizisten des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Mettmann fiel in Ratingen am Montag (3. Januar 2022) ein Mercedes-Benz mit einem Unfallschaden an der Fahrzeugfront auf. Die Mercedes R-Klasse war auf Höhe des Kreisverkehrs Am Krummenweg in Richtung Mülheimer Straße unterwegs. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten zunächst fest, dass die Hauptuntersuchung seit über acht Monaten abgelaufen war.

Als die Polizisten die Daten des Kennzeichens abfragten, staunten sie nicht schlecht, da diese eigentlich an einem Volvo befestigt sein müssten. Die Mercedes R-Klasse war bereits im Februar 2020 außer Betrieb gesetzt worden und war daher weder versichert, noch versteuert.

Gegen den 51-jährigen Ratinger, der mit der R-Klasse unterwegs war, wird nun wegen Urkundenfälschung, Steuer- und Versicherungsverstößen sowie wegen eines Zulassungsverstoßes nach der Zulassungsordnung ermittelt.

Die Kennzeichen wurden vor Ort vom Fahrzeug entfernt und sichergestellt. Dem Mann aus Ratingen wurde die Weiterfahrt untersagt.

