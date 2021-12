Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mercedes-Sprinter entwendet und in den Niederlanden sichergestellt

Gangelt (ots)

Nachdem Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (21. Dezember), gegen 1.45 Uhr, an der Sittarder Straße einen Mercedes-Sprinter entwendeten, wurde der Besitzer durch einen Alarm seines Diebstahlschutzes geweckt. Er konnte die Täter schließlich in den Niederlanden orten und die dortige Polizei informieren. Diese konnte das Fahrzeug, welches dort verlassen abgestellt worden war, sicherstellen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

