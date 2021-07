Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Einbruch in Jugendhilfe Korntal

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag 16.20 Uhr und Montag 09.15 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in mehrere Gebäude der Jugendhilfe in Korntal ein. Zunächst verschafften sie sich vermutlich über ein Kellerfenster, das sie aufdrückten, Zugang in eines der Gebäude. Von dort aus gelangten sie möglicherweise über eine Fluchttür in das Nachbarhaus. Im Kellergeschoss beschmierten sie eine Wand mit Buchstaben und Zahlen. Im zweiten Obergeschoss wurde ein Matratzenlager errichtet, offensichtlich gegessen und geraucht. Darüber hinaus beschädigten die Unbekannten einen Tischkicker und stahlen einen geringwertigen Kopfhöher. Der genaue Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 839902-0, zu melden.

