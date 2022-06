Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, Lkr. Rottweil) Beifahrer bei Unfall leicht verletzt (01.06.2022)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat ein Beifahrer am Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf der Autobahn 81 bei Zimmern ob Rottweil. Ein 20-jähriger Seat-Fahrer war auf der A 81 unterwegs. Auf Höhe von Zimmern ob Rottweil kam der junge Fahrer mit seinem Seat aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Daraufhin übersteuerte der 20-Jährige das Auto, lenkte gegen und prallte in der Folge frontal in die Mittelschutzplanken. Wieder nachts rechts geschleudert kam der Wagen schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen. Der 20 Jahre alte Beifahrer verletzte sich leicht. Ein Krankenwagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Der unverletzte Fahrer wurde ebenfalls zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Beseitigung des großen Trümmerfeldes rückte die Autobahnmeisterei Rottweil aus. Da der verunfallte Seat, um den sich ein Abschleppdienst kümmerte Betriebsstoffe verlor, unterstützte die Feuerwehr Oberndorf ebenfalls. Den Schaden am Auto schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro, den Schaden an den Schutzplanken auf rund 2.000 Euro.

