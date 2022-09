POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht - Center Parcs Eifel

Daun (ots) - In der Nacht vom 06.09.2022 auf den 07.09.2022 drangen bisher unbekannte Täter in die Turnhalle der Grundschule in Daun ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang durch den Haupteingang und entwendeten mehrere Turnringe aus einem verschlossenem Spind. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern können an die Polizeiinspektion Daun unter der 06592 96260 gegeben werden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Wittlich Polizeiinspektion Daun Telefon: 06592 9626 ...

