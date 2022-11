POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Geilenkirchen-Bauchem (ots) - Indem sie das Metalltor einer Fahrradgarage an der Straße Im Gang gewaltsam öffneten, gelangten Unbekannte in die Garage, in der sich mehrere Fahrräder befanden. Ob etwas gestohlen wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Der Tatzeitraum lag am Montag (07. November) zwischen 16.15 Uhr und 20.45 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg ...

