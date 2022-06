POL-BI: Radfahrerin wird abgedrängt und überschlägt sich

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Stadtgebiet - Ein Betrüger erbeutete am Montag, 27.06.2022, Geld von einer Bielefelderin und gelangte an wichtige Bankdaten, indem er sich als Europol-Beamter ausgab. Die 61-jährige Bielefelderin teilte der Polizei am Montagabend mit, dass sie gegen 18:15 Uhr einen Anruf erhielt, bei dem sich ein Betrüger als Polizeibeamter ausgegeben hatte. Er gab an von Europol zu sein und ihr ...

mehr