Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bei Grenzkontrollen verhaftet

Rosenheim / A93 (ots)

Bundespolizei bringt Rumänen und Pakistaner ins Gefängnis

Die Rosenheimer Bundespolizei hat Sonntagmittag (24. Oktober) einen gesuchten Rumänen für 125 Tage ins Gefängnis gebracht. Gegen den 41-Jährigen lag, wie sich bei der Kontrolle auf der A93 nahe Kiefersfelden herausgestellt hatte, ein Haftbefehl der Münchner Justiz vor. Wegen mehrerer Diebstahlsfälle hätte er seit Mitte dieses Jahres eine Geldstrafe in Höhe von rund 2000 Euro einschließlich Verfahrenskosten zahlen müssen. Statt seine Justizschulden zu begleichen, hatte sich der Mann aber offenbar vorerst ins Ausland abgesetzt. Bei seiner Rückkehr in einem Kleintransporter mit moldauischen Kennzeichen schlug der Polizeicomputer Alarm. Mangels finanzieller Möglichkeiten musste er ersatzweise die rund viermonatige Freiheitsstrafe antreten. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Traunstein eingeliefert.

Ins Traunsteiner Gefängnis hat die Bundespolizei zuvor auch einen pakistanischen Staatsangehörigen gebracht. Der 29-Jährige war mit einem in Italien zugelassenen Fernreisebus unterwegs. Bei der Überprüfung seiner Personalien an der Rastanlage Inntal-Ost kam ans Licht, dass das Amtsgericht in Stuttgart einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann erlassen hatte. Dem Pakistaner wird vorgeworfen vor knapp drei Jahren ein Betrugsdelikt verübt zu haben. Auf Anordnung des Amtsgerichts in Rosenheim hin musste er in die Haftanstalt, um vorerst hinter "Schloss und Riegel" auf sein weiteres Verfahren zu warten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell