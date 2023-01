Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte Täter schlagen Scheiben an Haltestelle ein: Polizei sucht Zeugen in Ihringshausen

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Unbekannte Täter haben am Wochenende mit einem großen Stein zwei Scheiben der Haltestelle "Am Hasenstock" in Fuldatal-Ihringshausen eingeschlagen. Ein vorbeikommender Verkehrsteilnehmer hatte den Schaden in der Veckerhagener Straße am Samstagmittag um 13:50 Uhr entdeckt und daraufhin die Polizei verständigt. Von den Tätern fehlte zu diesem Zeitpunkt bereits jede Spur. Wann genau die Unbekannten die beiden großen Scheiben der Haltestelle zerstört haben, ist bislang nicht bekannt. Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen der aufnehmenden Streife des Polizeireviers Nord auf rund 2.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

