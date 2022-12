Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauschte Verkehrsteilnehmer

Erfurt (ots)

Bei Verkehrskontrollen erwischte die Erfurter Polizei zwischen Donnerstag und Freitag drei berauschte Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet. Den Anfang machte Donnerstagnachmittag ein 40-jähriger Fahrradfahrer, der in der Magdeburger Allee Schlängellinien fuhr. Er war unter dem Einfluss von Amphetaminen, Methamphetaminen und Cannabis unterwegs. Kurz nach 19:30 Uhr wurde ein 38-jähriger BMW-Fahrer in der Nordhäuser Straße kontrolliert. Bei ihm schlug ein freiwilliger Atemalkoholtest mit über 1,7 Promille an. Auch ein 22-jähriger E-Scooter hatte vor dem Fahrtantritt offensichtlich zu tief ins Glas geschaut, als ihn eine Streifenbesatzung gegen 01:40 Uhr in der Krämpferstraße kontrollierte. Der junge Mann brachte es auf knapp 1,4 Promille Alkohol in der Atemluft. Den Männern wurde Blut abgenommen. Zudem erhielten sie entsprechende Anzeigen. (DS)

