Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bahnschranke durchbrochen

Landkreis Sömmerda (ots)

Glück im Unglück hatte am Donnerstag ein 63-jähriger Ford-Fahrer im Landkreis Sömmerda. Der Mann war in den Vormittagsstunden auf der Bundesstraße 85 von Kölleda nach Neuhausen unterwegs. Nach eigenen Angaben wurde der Fahrer durch die tiefstehende Sonne geblendet und übersah dadurch die geschlossene Bahnschranke. Der Ford-Fahrer durchbrach diese und überfuhr die Bahnstrecke nur knapp vor einen herannahenden Zug. Eine Gefahrenbremsung des Lokführers hatte in letzter Sekunde Schlimmeres verhindert. An dem Ford und der Schranke entstanden über 12.000 Euro Sachschaden. Gegen den 63-jährigen Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. (DS)

