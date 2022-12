Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch in Firma

Sömmerda (ots)

Einbrecher hatten es auf eine Firma in Sömmerda abgesehen. Wie eine Mitarbeiterin am Donnerstag feststellte, beschädigten die Täter dazu das Schloss einer Zugangstür. Da dieses aber dem Einbruchsversuch standhielt, gelang es den Tätern nicht, in die Firma zu kommen. Der entstandene Schaden wurde auf 100 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Strafanzeige auf. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell