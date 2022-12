POL-NOM: Farbschmierereien

Einbeck (ots) - Einbeck (rod) Am Freitag, den 16.12.2022, wurde gegen 00:30 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle ein 22-Jähriger aus Kreiensen mit seinem Kleinkraftrad in der Barumstraße in Einbeck angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle wurden neurologische Auffälligkeiten festgestellt. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme angeordnet, auf der Dienststelle entnommen und die Weiterfahrt ...

