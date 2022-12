POL-NOM: Flüssigkeiten aus Baustellenfahrzeuge entwendet

Northeim (ots) - Hardegsen OT Lutterhausen, Bundesstraße 241, Mittwoch, 14.12.2022, 19.10 Uhr LUTTERHAUSEN (Wol) - Frau verletzt sich leicht. Am Mittwoch kam es um 19.10 Uhr auf der Bundesstraße 241 zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall. Eine 32-jährige Frau aus Hardegsen befuhr mit einem Pkw Opel die Bundesstraße 241 aus Moringen in Richtung Lutterhausen. In einer Linkskurve kam sie aus bisher unbekannten ...

mehr