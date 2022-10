Bitburg (ots) - Am Samstag, den 22.10.2022, gegen 15:30 Uhr wurde in der Kölner Straße in Bitburg aus einem unverschlossenen PKW ein Mobiltelefon, der Führerschein, der Personalausweis sowie die Gesundheitskarte der Geschädigten entwendet. Bereits am 20.10.2022 ereigneten sich in der Bitburger Innenstadt zwei Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen. Damals ...

mehr