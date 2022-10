Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Erneuter Diebstahl von Wertgegenständen aus unverschlossenem Pkw

Bitburg (ots)

Am Samstag, den 22.10.2022, gegen 15:30 Uhr wurde in der Kölner Straße in Bitburg aus einem unverschlossenen PKW ein Mobiltelefon, der Führerschein, der Personalausweis sowie die Gesundheitskarte der Geschädigten entwendet. Bereits am 20.10.2022 ereigneten sich in der Bitburger Innenstadt zwei Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen. Damals konnte eine Personenbeschreibung des Täters erhoben werden:

- schlanke Figur, - ca. 1,80 m groß, - bekleidet mit hellen Turnschuhen, - einer beigen Jacke und - einen beigen Kappe.

Die Polizei Bitburg bittet die Bürgerinnen und Bürger um ihre Aufmerksamkeit. Personen, die Wahrnehmungen gemacht haben, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen.

Da in den Fällen die Fahrzeuge unverschlossen waren, weist die Polizei Bitburg in diesem Zusammenhang die Fahrzeugbesitzer darauf hin, beim Abstellen der Fahrzeuge auf das ordnungsgemäß Verschließen der Fahrzeuge zu achten.

