POL-PDWIL: Biewerbachtalbrücke - 160 Fahrverbote innerhalb von nur fünf Tagen

Daun (ots) - Am 22.10.2022 gegen 16:00 Uhr befand sich eine 36-jährige Geschädigte aus dem Bereich der VG Daun im LIDL in Daun. Durch einen bisher unbekannten Täter wurde ihr die Geldbörse aus der Tasche entwendet. Aktuell gibt es keinerlei verwertbaren Hinweise auf die möglichen Täter, so dass mögliche vorhandenen Zeugenhinweise zur Tat oder den Tätern an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven ...

