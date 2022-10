POL-PDWIL: Taschendiebstahl

Bitburg (ots) - Am vergangenen Wochenende stellte die Polizei Bitburg drei Personen fest, die unter Alkoholeinfluss ihr Fahrzeug geführt hatten. In zwei fällen kam es zu Verkehrsunfällen. Am Samstag um 23:40 Uhr fiel einer Funkstreife in der Wankelstraße in Bitburg ein augenscheinlich festgefahrener Pkw auf. Ermittlungen ergaben, dass der Pkw kurz zuvor in der Flugplatzstraße von der Fahrbahn abgekommen war und in ...

