Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheitsfahrten führten zu Verkehrsunfällen

Bitburg (ots)

Am vergangenen Wochenende stellte die Polizei Bitburg drei Personen fest, die unter Alkoholeinfluss ihr Fahrzeug geführt hatten. In zwei fällen kam es zu Verkehrsunfällen.

Am Samstag um 23:40 Uhr fiel einer Funkstreife in der Wankelstraße in Bitburg ein augenscheinlich festgefahrener Pkw auf. Ermittlungen ergaben, dass der Pkw kurz zuvor in der Flugplatzstraße von der Fahrbahn abgekommen war und in der Wankelstraße abgestellt wurde. Eine Überprüfung an der Wohnanschrift des 32-jährigen Fahrzeugbesitzers ergab, dass dieser den Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss (1,46 Promille) verursacht hatte.

Ein weiterer Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ereignete sich am Sonntag um 19:30 Uhr in Ingendorf. Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer erkannte in der Dunkelheit beim Vorbeifahren an einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug zwei Fußgänger offenbar zu spät. Er streifte die beiden Personen seitlich mit dem Außenspiegel. Dabei wurde der 39-jährige Fußgänger mit Verdacht auf eine Schulterfraktur ins Krankenhaus eingeliefert; der zweite, 60-jährige Fußgänger erlitt glücklicherweise nur Schürfwunden. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Autofahrer ebenfalls mit 1,53 Promille unter Alkoholeinfluss stand.

In der Diekircher Straße konnte am 22.10.2022 kurz nach 01:00 Uhr ein 43-jähriger Mann im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle festgestellt werden. Er gab an, "ein bisschen" Alkohol getrunken zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab um 01:15 Uhr einen Wert von 1,7 Promille.

Von allen Fahrzeugführern wurden Blutproben entnommen und die Führerscheine sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell