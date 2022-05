Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Nebengebäudes auf dem ehem. Geländes des "Weißen Krankenhauses" in Demmin

Demmin (LK MSE) (ots)

Am 14.05.2022 um 23:37 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte bekannt, dass es in Demmin in der Loitzer Straße auf dem Gelände des ehemaligen "Weißen Krankenhauses" zu einem Brand eines Schuppens gekommen ist. Als die eingesetzten Beamten vor Ort erschienen, brannte der Schuppen bereits in voller Ausdehnung. Die in der Loitzer Straße zum Einsatz gebrachten Kamraden der Freiwilligen Feuerwehr Demmin konnten im Rahmen der Brandbekämpfung ein Übergreifen auf das angrenzende Peene-Einkaufszentrum verhindern. Bei dem o.g. Gebäude handelt es sich um ein ca. 6m x 12m großes ungenutztes und massiv errichtetes Objekt., zudem es keine elektrischen Zuleitungen mehr gab. Daher kann ein technischer Defekt ausgeschlossen werden. Der Schaden am Gebäude wird auf ca. 5000,- EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes einer Brandstiftung aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der 03998254100, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

